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    29 Nisan 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta 3 isim sınırda

    Beşiktaşta 3 isim sınırda
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 28.04.2018

    Kartal’da Galatasaray derbisi öncesi 3 futbolcu sarı kart sınırında.

    Ricardo Quaresma, Alvaro Negredo ve Dusko Tosic, bugünkü maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler. Gelecek hafta Kayseri maçında forma giyemeyecekler.

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