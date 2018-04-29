Beşiktaşta 3 isim sınırda

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Beşiktaş'ta 3 isim sınırda
Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 28.04.2018
Kartal’da Galatasaray derbisi öncesi 3 futbolcu sarı kart sınırında.
Ricardo Quaresma, Alvaro Negredo ve Dusko Tosic, bugünkü maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler. Gelecek hafta Kayseri maçında forma giyemeyecekler.
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