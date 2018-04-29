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    29 Nisan 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaşlı Jeremain Lens: Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz

    Lens: Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 29.04.2018 Giriş Tarihi: 29.04.2018

    'a 2-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda büyük yara alan 'ta , "Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz" dedi.

    Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Lens, mağlubiyetle ilgili şunları söyledi;

    "Çok önemli bir maçtı. Kazanan taraf çok büyük bir adım atacaktı. Ama ne yazık ki kaybettik ve büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu akşam kaybettik ve durum artık bizim elimizde değil."


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