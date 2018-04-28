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Beşiktaş, Galatasaray maçına hazır
Güncelleme Tarihi: 28.04.2018 Giriş Tarihi: 28.04.2018
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Beşiktaş idmanı, takım halinde yapılan ısınma koşuları ve streching ile başladı. Daha sonra 5'e 2 pas çalışması ve dar alanda top kontrol çalışması yapan siyah-beyazlılar, antrenmanı tam sahada yapılan taktik maç ve şut çalışması ile bitirdi.
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