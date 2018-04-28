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    28 Nisan 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş, Galatasaray maçına hazır

    Beşiktaş, Galatasaray maçına hazır
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 28.04.2018 Giriş Tarihi: 28.04.2018

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamladı.

    Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen basına kapalı antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

    Beşiktaş idmanı, takım halinde yapılan ısınma koşuları ve streching ile başladı. Daha sonra 5'e 2 pas çalışması ve dar alanda top kontrol çalışması yapan siyah-beyazlılar, antrenmanı tam sahada yapılan taktik maç ve şut çalışması ile bitirdi.

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