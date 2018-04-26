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    26 Nisan 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Derbilerin hakemi Fırat Aydınus

    Derbilerin hakemi Fırat Aydınus
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 26.04.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında 29 Nisan Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak kritik maçı yönetecek hakem Fırat Aydınus, kariyerinde 28. kez derbide düdük çalacak.

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