26 Nisan 2018, Perşembe
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Derbilerin hakemi Fırat Aydınus
Giriş Tarihi: 26.04.2018
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında 29 Nisan Pazar günü Türk Telekom Stadı'nda oynanacak kritik maçı yönetecek hakem Fırat Aydınus, kariyerinde 28. kez derbide düdük çalacak.
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