Beşiktaş, derbiye hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray'ın konuğu olacak olan Beşiktaş, derbi maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.

Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmaların ardından yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-Beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.