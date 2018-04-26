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    26 Nisan 2018, Perşembe

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş, derbiye hazırlanıyor

    Beşiktaş, derbiye hazırlanıyor
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 Giriş Tarihi: 26.04.2018

    'in 31'inci haftasında 'ın konuğu olacak olan , derbi maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

    Teknik direktör yönetiminde basına kapalı olarak yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.

    Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmaların ardından yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

    Siyah-Beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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