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    25 Nisan 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Pepe, Fenerbahçe - Beşiktaş maçında oynayamayacak

    Pepe oynayabilecek mi?
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 Giriş Tarihi: 25.04.2018

    Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan kupa maçında kırmızı kart gören Pepe, kaldığı yerden devam edilecek olan maçta forma giyebilecek mi?

    Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan kupa maçında kırmızı kart gören Pepe, kaldığı yerden devam edilecek olan maçta derbi maçında forma giyemeyecek.

    Müsabaka talimatının 20. maddesinde şu ifadeler yer alıyor;

    "(2) Müsabakanın başka bir gün yarım kaldığı andaki şartlarla tamamlanmasına veya yeniden oynanmasına karar verildiği takdirde, kişilerin müsabakada yer alma uygunluğu açısından bu talimatın 18. maddesinde yer alan hükümler kıyasen uygulanır"

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