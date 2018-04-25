25 Nisan 2018, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan kupa maçında kırmızı kart gören Pepe, kaldığı yerden devam edilecek olan maçta derbi maçında forma giyemeyecek.
Pepe, Fenerbahçe - Beşiktaş maçında oynayamayacak
Güncelleme Tarihi: 25.04.2018 Giriş Tarihi: 25.04.2018
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan kupa maçında kırmızı kart gören Pepe, kaldığı yerden devam edilecek olan maçta forma giyebilecek mi?
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan kupa maçında kırmızı kart gören Pepe, kaldığı yerden devam edilecek olan maçta derbi maçında forma giyemeyecek.
Müsabaka talimatının 20. maddesinde şu ifadeler yer alıyor;
"(2) Müsabakanın başka bir gün yarım kaldığı andaki şartlarla tamamlanmasına veya yeniden oynanmasına karar verildiği takdirde, kişilerin müsabakada yer alma uygunluğu açısından bu talimatın 18. maddesinde yer alan hükümler kıyasen uygulanır"
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ