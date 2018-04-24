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    24 Nisan 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'tan flaş açıklama

    Beşiktaştan flaş açıklama
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 24.04.2018 Giriş Tarihi: 24.04.2018

    resmi sitesinden yapılan açıklamada " Spor Kulübü Başkanı Sayın ve Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı Sayın 'nun basın toplantısındaki sözlerini esefle kınıyor, Türk Spor dünyasının artık bu nefret söyleminden en kısa sürede kurtulmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı

    İşte siyah-beyazlılardan yapılan yazılı açıklama:

    Spor Kulübü Başkanı Sayın ve Fenerbahçe Spor Kulübü Asbaşkanı Sayın 'nun basın toplantısındaki sözlerini esefle kınıyor, Türk Spor dünyasının artık bu nefret söyleminden en kısa sürede kurtulmasını diliyoruz.

    Federasyonun kurulları bu tarz söylemler üzerinden yapılmaya çalışılan algı operasyonlarıyla değil, somut deliller ışığında bağımsız karar vermelidirler.

    Bununla birlikte; Perşembe akşamı saha içerisinde yaşanan olaylara ve maçın tatil edilmesine rağmen kulübümüzün duruşu, Başkanımızdan Hocamıza kadar bütün sözcülerimizin Türk Futbolu adına yapıcı söylemleri ortadadır. Özellikle Pazar günü evimizde oynadığımız maç öncesi Başkanımızın açıklamaları ve taraftarımızın tribünlerde maç boyunca sergilediği küfürsüz pozitif görüntüler tüm spor kamuoyuna örnek olmuştur.

    Savunma yapmak, yaşanan olayları kendi çerçevesinden değerlendirmek herkesin hakkıdır. Ancak bu savunma karşı tarafı 'aşağılama', renkler ve memleketler üzerinden 'nefret suçu' işleme hakkı vermemektektedir. Şenol Hocamızın uluslararası kariyeri ve başarısı ortadadır. Hocamıza ve oyuncularımıza çamur atmak itibarsızlaştırmaya çalışmak hiç kimsenin haddi değildir.

    Fenerbahçe Spor Kulübü kupa maçında yaşanan çirkin olayları savunmak dışında, Kulübü olarak göstermeye çalıştığımız tüm iyi niyetimizin karşılığında dün kendi tribünlerinin 90 dakika boyunca rahmetli onursal başkanımız dahil hocamıza ve kulübümüze edilen küfürleri nasıl açıklayacaklar?

    Bu tribün görüntüleri ve söylemlerle kupalar ve anlık zaferler kazanacaklarına inansalar da, sadece ve sadece Türk Sporu'na çok büyük ve kalıcı zarar vermektedir.

    Son olarak belirtmek isteriz ki;

    Beşiktaş'ta milyonların alın teri ve emeği vardır.

    Beşiktaş, Türk sporunda değerleri temsil eder.

    Beşiktaş'a, temsil ettiği değerlere, bu camiayı özümsemiş ve bünyesinde bulunmaktan şeref duyan insanlara çamur atanlar için söylenebilecek tek söz 'akıl tutulması' yaşadıklarıdır.

    Saygılarımızla,

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