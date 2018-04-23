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    23 Nisan 2018, Pazartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu olağanüstü toplanacak

    Beşiktaş Divan Kurulu olağanüstü toplanacak
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018

    Kulübü Divan Kurulu, 26 Nisan Perşembe günü olağanüstü toplanacak.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Divan Kurulu Olağanüstü İstişare Toplantısı'nın 26 Nisan Perşembe günü Vodafone Park'ta yapılacağı belirtildi.

    Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, daha önce yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile yaptıkları ve yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen rövanş maçı sonrası görüş alışverişinde bulunmak için divan kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdıklarını kaydetmişti.

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