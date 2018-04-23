23 Nisan 2018, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu olağanüstü toplanacak
Güncelleme Tarihi: 23.04.2018 Giriş Tarihi: 23.04.2018
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu, 26 Nisan Perşembe günü olağanüstü toplanacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Divan Kurulu Olağanüstü İstişare Toplantısı'nın 26 Nisan Perşembe günü Vodafone Park'ta yapılacağı belirtildi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, daha önce yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile yaptıkları ve yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen rövanş maçı sonrası görüş alışverişinde bulunmak için divan kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdıklarını kaydetmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ