Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan ve Beşiktaş'ın 3-1 kazandığı Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Caner Erkin'in sağ diz iç yan bağında yırtık tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan oyuncumuz Caner Erkin'in yapılan ortopedik muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesinde çekilen MR'ı sonucu sağ diz iç yan bağ (Grade 2) yırtığı tespit edildi. Caner Erkin, özel dizlik ile tedavi edilecektir." denildi.

Caner Erkin, Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlığının ardından 53. dakikada yerini Gökhan Gönül'e bırakmıştı.