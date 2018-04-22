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    22 Nisan 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş'ta Caner Erkin şoku!

    Yıldız oyuncu sezonu kapattı!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 Giriş Tarihi: 22.04.2018

    Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan ve 'ın 3-1 kazandığı Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan 'in sağ diz iç yan bağında yırtık tespit edildi.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan oyuncumuz 'in yapılan ortopedik muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesinde çekilen MR'ı sonucu sağ diz iç yan bağ (Grade 2) yırtığı tespit edildi. Caner Erkin, özel dizlik ile tedavi edilecektir." denildi.

    Caner Erkin, Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlığının ardından 53. dakikada yerini Gökhan Gönül'e bırakmıştı.

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