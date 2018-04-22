22 Nisan 2018, Pazar
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş'ta Caner Erkin şoku!
Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 Giriş Tarihi: 22.04.2018
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan ve Beşiktaş'ın 3-1 kazandığı Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Caner Erkin'in sağ diz iç yan bağında yırtık tespit edildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan oyuncumuz Caner Erkin'in yapılan ortopedik muayenesi ve Acıbadem Fulya Hastanesinde çekilen MR'ı sonucu sağ diz iç yan bağ (Grade 2) yırtığı tespit edildi. Caner Erkin, özel dizlik ile tedavi edilecektir." denildi.
Caner Erkin, Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlığının ardından 53. dakikada yerini Gökhan Gönül'e bırakmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ