Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında yarıda kalan derbi maç sonrası Kulüpler Birliği'nden açıklama geldi.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Vekili Erol Bedir, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kadıköy'de 19 Nisan 2018 Perşembe akşamı Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Z.T.K yarı final rövanş maçında yaşanan ve futbolumuza leke süren menfur hadiseyi Kulüpler Birliği Vakfı olarak şiddetle kınıyor; Beşiktaş Kulübü'nün değerli hocası Şenol Güneş'e geçmiş olsun diliyoruz.

Yaşanan olayları aklı selim, vicdan sahibi hiçbir futbolseverin benimsemesi veya mazeret üretmesi mümkün olamaz. Türk futbolunu daha iyi yerlere getirmek için elbirliğiyle daha çok çalışmamız gerekirken, ülkemize ve futbolumuza kara leke süren sorumluların hak ettikleri en ağır cezaları almaları konusunun takipçisi olacağız.

Ayrıca; asırlık kulübümüz Fenerbahçe'nin de konuyla ilgili çok net bir durum tespitiyle olayı lanetleyerek tekrarına engel olmak için üzerine düşen görevleri yapacağına gönülden inanıyoruz.

Kulüpler Birliği Vakfı olarak bir kez daha dün akşam yaşanan olayları kınıyor; tüm futbolseverleri sağduyulu olmaya davet ediyoruz.".