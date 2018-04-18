Fenerbahçe maçı öncesi gözler Şenol Güneşte

18 Nisan 2018, Çarşamba
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Fenerbahçe maçı öncesi gözler Şenol Güneş'te
Giriş Tarihi: 18.04.2018
Beşiktaş açısından en çok merak edilen konu,4 takım arasındaki şampiyonluk yarışı heyecanının en üst seviyeye ulaştığı haftada teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda rotasyona gidip gitmeyeceği.
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