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    18 Nisan 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Fenerbahçe maçı öncesi gözler Şenol Güneş'te

    Fenerbahçe maçı öncesi gözler Şenol Güneşte
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 18.04.2018

    Beşiktaş açısından en çok merak edilen konu,4 takım arasındaki şampiyonluk yarışı heyecanının en üst seviyeye ulaştığı haftada teknik direktör Şenol Güneş'in kadroda rotasyona gidip gitmeyeceği.

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