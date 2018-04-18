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    18 Nisan 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş için Munas Dabbur iddiası!

    Beşiktaştan sürpriz golcü atağı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 18.04.2018 Giriş Tarihi: 18.04.2018

    Beşiktaş'ın RB Salzburg'da forma giyen 25 yaşındaki golcü Munas Dabbur'la ilgilendiği iddia edildi.

    Beşiktaş'ın RB Salzburg'da forma giyen 25 yaşındaki golcü Munas Dabbur'la ilgilendiği iddia edildi.

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