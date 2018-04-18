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Beşiktaş için Munas Dabbur iddiası!
Güncelleme Tarihi: 18.04.2018 Giriş Tarihi: 18.04.2018
Beşiktaş'ın RB Salzburg'da forma giyen 25 yaşındaki golcü Munas Dabbur'la ilgilendiği iddia edildi.
Beşiktaş'ın RB Salzburg'da forma giyen 25 yaşındaki golcü Munas Dabbur'la ilgilendiği iddia edildi.
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