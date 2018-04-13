13 Nisan 2018, Cuma
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"BASİT GOLLER YEDİK"
"Kendi sahamızda oynadığımız maçlarda hayallerimiz çok farklıydı ama son 3 maçta bunları yapamadık" diyen Buruk, "Başakşehir maçında oyun olarak iyiydik ama Trabzonspor ve Beşiktaş randevularında bunları yapamadık. Basit goller yedik. Taktiksel olarak çok çalışıyorsunuz ama maçın başında böyle bir gol yiyince çevirmek kolay olmuyor. Takımda önemli eksiklerimiz vardı. Şimdi kupadaki Galatasaray ve ligdeki Göztepe maçlarına konsantre olacağız. Ligde ne olacağı belli olmuyor. Şu an 34 puandayız. Attaki rakiplerin ne yapacağını bilmiyoruz. Başakşehir veya Gençlerbirliği maçlarını bile kazansak çok daha farklı bir yere gelebilirdik. Cezalı ve sakat oyuncularımız dönecek. Olcan ve Soner'in sakatlıkları vardı. Muğdat ve Lopes'in cezası vardı. Özellikle Lopes bizim için yeri doldurulması kolay bir oyuncu değil. Onun olmadığı her maçta sıkıntılar yaşadık" diye konuştu.
Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk: Maçtan önceki planlarımız farklıydı
Güncelleme Tarihi: 13.04.2018 Giriş Tarihi: 13.04.2018
Süper Lig'de Beşiktaş yenilgisiyle galibiyet hasretini 5 haftaya çıkaran Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk, maçın başındaki planlarını gerçekleştiremediklerini vurguladı.
Buruk, "Maçtan önceki planlarımız çok farklıydı. Beşiktaş gibi bir takımla oynarken en son düşüneceğimiz şey maçın 2. dakikasında gol yemekti. Gol yemeden götüreceğimiz bir maçta baskı altında top kayıpları yapan bir takıma karşı pozisyonlar bulmak istedik. İlk iki atakta goller yedik. Pozisyonlar bulduk ama ikinci yarının başında bu sefer gol yedik. Ardından oyun koptu. Çok pozisyonlar bulduk, rakibe de pozisyon verdik. Oyun geneli istediğimiz gibi gitmedi. Rakip çok usta ayaklara sahip bir takım. Üzgünüz, bize destek veren seyircimizden özür diliyoruz" dedi.
"BASİT GOLLER YEDİK"
"Kendi sahamızda oynadığımız maçlarda hayallerimiz çok farklıydı ama son 3 maçta bunları yapamadık" diyen Buruk, "Başakşehir maçında oyun olarak iyiydik ama Trabzonspor ve Beşiktaş randevularında bunları yapamadık. Basit goller yedik. Taktiksel olarak çok çalışıyorsunuz ama maçın başında böyle bir gol yiyince çevirmek kolay olmuyor. Takımda önemli eksiklerimiz vardı. Şimdi kupadaki Galatasaray ve ligdeki Göztepe maçlarına konsantre olacağız. Ligde ne olacağı belli olmuyor. Şu an 34 puandayız. Attaki rakiplerin ne yapacağını bilmiyoruz. Başakşehir veya Gençlerbirliği maçlarını bile kazansak çok daha farklı bir yere gelebilirdik. Cezalı ve sakat oyuncularımız dönecek. Olcan ve Soner'in sakatlıkları vardı. Muğdat ve Lopes'in cezası vardı. Özellikle Lopes bizim için yeri doldurulması kolay bir oyuncu değil. Onun olmadığı her maçta sıkıntılar yaşadık" diye konuştu.
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