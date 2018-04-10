Beşiktaşta Akhisarspor maçı hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Nisan Cuma günü deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı kulüp başkanı Fikret Orman'ın da izlediği belirtildi.

Kondisyon ve taktik üzerine dayalı çalışmalar yapılan antrenmanın ısınma koşularıyla başladığı bildirildi. Pas, 5'e 2, dar alanda oyun, kontrol pas ve minyatür kalede maçlarla devam edilen idmanın taktik programının yer aldığı uygulamalar ile yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Antrenmanı özel konuklar izledi

Beşiktaş'ın antrenmanını sosyal sorumluluk projesi kapsamında Otizm Haftası dolayısıyla Mimoza Rehabilitasyon Merkezi'nden gelen özel konukların takip ettiği öğrenildi.

Başkan Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcuların konuklarla hatıra fotoğrafı çektirerek imza dağıttıkları aktarıldı.