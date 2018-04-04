04 Nisan 2018, Çarşamba
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Oğuzhan için ‘şartlı’ teklif
Giriş Tarihi: 04.04.2018
Fikret Orman'dan Oğuzhan'a ‘şartlı’ teklif
Başkan Orman'dan, Oğuzhan Özyakup'a şartlı teklif. Afrin yolunda kaptanla bir araya gelen Fikret Orman'ın, "Ayrılmak istiyor olabilirsin ama imzanı at, ben de seni 10 milyon euro'ya bırakayım. Gittiğinde dönecek yuvan olsun" dediği öğrenildi.
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