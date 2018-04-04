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    04 Nisan 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Oğuzhan için ‘şartlı’ teklif

    Oğuzhan için ‘şartlı’ teklif
    BEŞİKTAŞ
    Giriş Tarihi: 04.04.2018

    'dan Oğuzhan'a ‘şartlı’ teklif

    Başkan Orman'dan, 'a şartlı teklif. Afrin yolunda kaptanla bir araya gelen 'ın, "Ayrılmak istiyor olabilirsin ama imzanı at, ben de seni 10 milyon euro'ya bırakayım. Gittiğinde dönecek yuvan olsun" dediği öğrenildi.

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