Oğuzhan için ‘şartlı’ teklif

Fikret Orman'dan Oğuzhan'a ‘şartlı’ teklif

Başkan Orman'dan, Oğuzhan Özyakup'a şartlı teklif. Afrin yolunda kaptanla bir araya gelen Fikret Orman'ın, "Ayrılmak istiyor olabilirsin ama imzanı at, ben de seni 10 milyon euro'ya bırakayım. Gittiğinde dönecek yuvan olsun" dediği öğrenildi.