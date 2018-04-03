Fabriye iki güzel haber

Beşiktaş’ın başarılı kalecisi Fabri'nin, bu sabah ikiz bebekleri dünyaya geldi

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Beşiktaş'ın sevilen kalecisi Fabri ve eşi Adriana Reveron, bu sabah ikiz bebeklerini kucaklarına aldı. Başarılı bir doğum geçiren İspanyol model çok mutlu olduklarını ve aileye yeni katılan üyelerinin sağlıklı olduğunu açıkladı. İspanyol kaleci takımının bu sabahki antrenmanına katılmadı.