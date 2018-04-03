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    03 Nisan 2018, Salı

    BEŞİKTAŞ

    Fabri'ye iki güzel haber

    Fabriye iki güzel haber
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 Giriş Tarihi: 03.04.2018

    Beşiktaş’ın başarılı kalecisi Fabri'nin, bu sabah ikiz bebekleri dünyaya geldi

    Beşiktaş'ın sevilen kalecisi Fabri ve eşi Adriana Reveron, bu sabah ikiz bebeklerini kucaklarına aldı. Başarılı bir doğum geçiren İspanyol model çok mutlu olduklarını ve aileye yeni katılan üyelerinin sağlıklı olduğunu açıkladı. İspanyol kaleci takımının bu sabahki antrenmanına katılmadı.

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