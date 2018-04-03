Fabriye iki güzel haber

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Fabri'ye iki güzel haber
Güncelleme Tarihi: 03.04.2018 Giriş Tarihi: 03.04.2018
Beşiktaş’ın başarılı kalecisi Fabri'nin, bu sabah ikiz bebekleri dünyaya geldi
Beşiktaş'ın sevilen kalecisi Fabri ve eşi Adriana Reveron, bu sabah ikiz bebeklerini kucaklarına aldı. Başarılı bir doğum geçiren İspanyol model çok mutlu olduklarını ve aileye yeni katılan üyelerinin sağlıklı olduğunu açıkladı. İspanyol kaleci takımının bu sabahki antrenmanına katılmadı.
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