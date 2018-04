Negredodan şampiyonluk sözü

Beşiktaş'ın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo, "Son haftaya kadar şampiyonluğu kovalayacağız" açıklamasını yaptı. Negredo, kulübün resmi dergisinin Nisan ayı sayısına açıklamalarda bulundu.

Negredo'nun röportajından satır başları şu şekilde:

"Neyse ki benim sakatlığım bir maske ile kolaylıkla atlatılabilecek bir sıkıntı. Ancak kimi zaman altı ya da yedi ay sahalardan uzak kalabilecek sakatlıklar da bir futbolcunun başına gelebiliyor. Bu durumda sadece o sakatlanan futbolcu değil, tüm takım arkadaşları çok üzülüyor. Bununla birlikte bu zorunlu ara vermeler, bir futbolcunun moralini çok etkiler ve bozar. Sonuçta bu bir takım oyunudur ve bu moral bozukluğu herkese yansıyabiliyor."



"SON HAFTAYA KADAR ŞAMPİYONLUĞU KOVALAYACAĞIZ"

"Kaliteli bir takımız, karakterli futbolcularımız var. Son haftaya kadar şampiyonluğu kovalayacağız ve inşallah sezon sonunda kupayı kaldıracağız."

"Mahallemizde bir top sahası yoktu. Taşlardan kale yapardık ya da tişörtlerimizi büzüştürüp kale olarak kullanırdık. Bazen de bankları çekip, alt kısımlarını kale olarak kullanırdık. Top bulabildiğimiz her yerde oynardık. Güzel günlerdi. Bugün, otuz iki yaşında bir futbolcu olarak, o günleri gülümseyerek hatırlıyorum. Sadece bir spor profesyoneli olarak değil, bir insan olarak da nereden gelip nereye gittiğime dair beni bilinçlendiriyor, güzel aşamalar bunlar."



"Annem Atletico Madrid taraftarıydı, babam ise Real Madrid'i tutardı. Bununla birlikte biz üç kardeş de semtimizin takımı Rayo Vallecano'yu tutardık. Yıllar geçtikçe Real Madrid'e kaymalar olduysa da semtimizin takımını asla unutmam."



"PREMİER LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞAMAM PAHA BİÇİLEMEZDİ"

"Almeria, birinci lige yeni çıkmıştı ve orada en üst seviyede futbol oynama olanağı bulmuştum. Transfer olduktan sonra çıktığım ilk maçta attığım golü ve yaşadığım heyecanı anlatamam. Sevilla'da geçirdiğim dört senenin her anı çok kıymetliydi. Tabii ki Manchester City'de Premier Lig Şampiyonluğu yaşamam da paha biçilemezdi."



"ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN BAŞARISI"

"Her zaman kendimi bir takım oyuncusu olarak görmüşümdür. Önemli olan takımın başarısı ve bütünlüğüdür. Bireysel başarıdan daha çok takımın başarısını önemsiyorum. Bundan sonraki kalan maçlarda da her zaman bu takımın bir parçası olarak oynamaya devam edeceğim. Attığım gollerden çok Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlamak daha çok önemli."



"Evcimen bir insanım. Türkiye'de sokakta herkesin sizi tanıması çok ilginç geldi bana. Bu güzel bir şey elbette ki ama ben gene de evde ailemle ve kendimle vakit geçirmeyi daha fazla seviyorum."