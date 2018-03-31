Beşiktaş serisini 40 maça çıkardı
Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek Süper Lig'de iç sahadaki namağlup serisini 40 maça çıkardı.
Evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, üst üste oynadığı 40 karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 40 karşılaşmada 33 galibiyet ve 7 beraberlikle 106 puan topladı.
Söz konusu 40 maçın 33'ünü Vodafone Park'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 26 galibiyet alırken, 7 kez de berabere kaldı.
VODAFONE PARK'TA ÜST ÜSTE 7. GALİBİYET
Beşiktaş, Vodafone Park'ta lig maçlarında üst üste 7. galibiyetini elde etti.
Dolmabahçe'deki son puan kaybını Teleset Mobilya Akhisarspor ile 0-0 berabere kalarak yaşayan siyah-beyazlı ekip, peş peşe Vodafone Park'ta oynadığı Galatasaray (3-1), Osmanlıspor (5-1), Kasımpaşa (2-1), Kardemir Karabükspor (5-1), Fenerbahçe (3-1), Gençlerbirliği (1-0) ve Aytemiz Alanyaspor (1-0) kazandı.
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