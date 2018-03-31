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    31 Mart 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş serisini 40 maça çıkardı

    Beşiktaş serisini 40 maça çıkardı
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 Giriş Tarihi: 31.03.2018

    , Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek Süper Lig'de iç sahadaki namağlup serisini 40 maça çıkardı.

    Evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan , üst üste oynadığı 40 karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 40 karşılaşmada 33 galibiyet ve 7 beraberlikle 106 puan topladı.

    Söz konusu 40 maçın 33'ünü 'ta oynayan Beşiktaş, yeni stadında 26 galibiyet alırken, 7 kez de berabere kaldı.

    VODAFONE PARK'TA ÜST ÜSTE 7. GALİBİYET

    Beşiktaş, Vodafone Park'ta lig maçlarında üst üste 7. galibiyetini elde etti.

    Dolmabahçe'deki son puan kaybını Teleset Mobilya Akhisarspor ile 0-0 berabere kalarak yaşayan siyah-beyazlı ekip, peş peşe Vodafone Park'ta oynadığı Galatasaray (3-1), Osmanlıspor (5-1), Kasımpaşa (2-1), Kardemir Karabükspor (5-1), Fenerbahçe (3-1), Gençlerbirliği (1-0) ve Aytemiz Alanyaspor (1-0) kazandı.

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