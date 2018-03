Şenol Güneşten Siyah-beyazlı camiaya uyarı!

Galatasaray maçının final olarak gösterilmesi teknik direktör Şenol Güneş'i oldukça rahatsız ediyor

Şampiyon olmak için 8'de 8 hedefi koyan Siyah Beyazlıların en büyük güvencesi kalan 8 maçın 5 tanesini Vodafone Park Stadı'nda oynayacak olması.



İç sahadaki maçlara 3 puandan 15 puan yazan Kara Kartallar, Teleset Mobilya Akhisarspor, Galatasaray ve Osmanlıspor ile deplasmanda oynayacakları maçları da kazanmak için yüksek motivasyona ihtiyaç duyuyor. İlk yarıda bu üç takımdan sadece Akhisar'a puan kaptıran Beşiktaş, Galatasaray ve Osmanlıspor'u farklı geçmişti. Şampiyonluk motivasyonunun oyuncular üzerinde yapacağı pozitif etki ile Akhisar ve Osmanlı deplasmanlarından mutlaka 3 puan ile döneceklerine inanan Beşiktaş camiası, tüm hesaplarını Galatasaray'ı yenmek üzerine kuruyor.



Ancak bu hesaplamalarda Galatasaray maçının final maçı olarak gösterilmesi teknik direktör Şenol Güneş'i oldukça rahatsız ediyor. Tecrübeli teknik adam önlerindeki maçları kazanmadan bu tarz söylemlere girmenin doğru olmayacağını ifade ederek 'sadece Galatasaray değil her maçımız final' diyor. Güneş'in şampiyonluk hesaplamaları ile ilgili yöneticilere ve yakın kurmaylarına söylediği tek bir cümle var; o cümle ise ''Herkesin kafasında Galatasaray maçının final olacağı düşüncesi var. Galatasaray'ı sahasında yenmek bir hedef olabilir ama oraya gidinceye kadar oynayacağın maçlarda puan kaybedersen Galatasaray maçının bir anlamı da kalmayabilir. O yüzden önceliğimiz maç maç gitmek ve her maça final gözüyle bakmak olmalı. Galatasaray maçına geldiğimizde oyuncular zaten kendi kendine motive olur. O yüzden Galatasaray ile ilgili söylemleri ve 8'de 8 hesaplamalarını camia olarak bir kenara bırakalım'' şeklinde.



MİLLİLER HAZIR HALDE DÖNERKEN, SADECE VİDA GEÇ GELECEK

Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını eksik sürdüren Beşiktaş'ta milli oyuncuların hazır ve sakatlanmadan dönmesi teknik direktör Şenol Güneş'i ayrıca sevindiren bir gelişme oldu.



Quaresma, Vida, Babel ve Medel milli takımlarının maçlarında oynarken herhangi bir sakatlık yaşamadan maçlarını tamamladı. Tosic son maçta görev almazken Gökhan Gönül ve Talisca ise milli takımlarının kadrosuna alınmadı. Gökhan Gönül'ün oynayacak durumda olmasına rağmen hafif olan sakatlığının artmaması için A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu tarafından özellikle kadroya alınmadığı öğrenildi. Bütün futbolcular bugün dönüş yaparken Vida'nın yarın takıma katılacağı bildirildi. Milli maçlar arasında Pepe ve Negredo'nun da çok olumlu yönde iyileşme göstermesi ve her iki futbolcunun da oynayacak durumda olması teknik heyeti sevindiren bir diğer gelişme oldu.