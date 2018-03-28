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    28 Mart 2018, Çarşamba

    BEŞİKTAŞ

    Oğuzhan Özyakup'a Valencia kancası

    Oğuzhan Özyakupa Valencia kancası
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 28.03.2018

    Adı Arsenal ve Everton gibi kulüplerle anılan 'ın kaptanı 'la ilgili İspanyol basınında flaş bir iddia gündeme geldi.

    Adı Arsenal ve Everton gibi kulüplerle anılan 'ın kaptanı 'la ilgili İspanyol basınında flaş bir iddia gündeme geldi.

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