Oğuzhan Özyakupa Valencia kancası

28 Mart 2018, Çarşamba
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Oğuzhan Özyakup'a Valencia kancası
Güncelleme Tarihi: 28.03.2018 Giriş Tarihi: 28.03.2018
Adı Arsenal ve Everton gibi kulüplerle anılan Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup'la ilgili İspanyol basınında flaş bir iddia gündeme geldi.
Adı Arsenal ve Everton gibi kulüplerle anılan Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup'la ilgili İspanyol basınında flaş bir iddia gündeme geldi.
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