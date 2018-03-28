Oğuzhan Özyakupa Valencia kancası

Adı Arsenal ve Everton gibi kulüplerle anılan Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup'la ilgili İspanyol basınında flaş bir iddia gündeme geldi.

Adı Arsenal ve Everton gibi kulüplerle anılan Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup'la ilgili İspanyol basınında flaş bir iddia gündeme geldi.