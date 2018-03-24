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    24 Mart 2018, Cumartesi

    BEŞİKTAŞ

    Beşiktaş, Başakşehirli yıldız adayının peşinde

    Beşiktaş, Başakşehirli yıldız adayının peşinde
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 Giriş Tarihi: 24.03.2018

    Beşiktaş, Başakşehir altapısında forma giyen Muhammet Arslantaş'ı kadrosuna katmak istiyor

    Beşiktaş, Başakşehir alt yapısında forma giyen Muhammet Arslantaş'ı takibe aldı. Güçlü fiziği ve attığı gollerle dikkat çeken oyuncuyu Siyah-Beyazlılar'ın yakından izlediği ve teknik direktör Şenol Güneş'in de geleceğe yatırım olarak alınmasına onay verdiği bildirildi.

    U17 Milli Takımımız'ın da formasını giyen Muhammet için Başakşehir'le görüşmelerin, sezon sonunda yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

    Muhammet Arslantaş kimdir?

    27 Ocak 2001 tarihinde Bayburt'ta doğan Muhammet Arslantaş futbola 2012 yılında Trakya Fenerspor'da başladı. 2 sezon burada onadıktan sonra Bucaspor'a transfer olan genç yıldız adayı, Bucaspor'da harika 3 sezon geçirdi ve Başakşehir'in yolunu tuttu.


    Bucaspor kariyerinde inanılmaz istatistikler tutturan genç yıldız adayı akademi lİglerinde oynadığı 92 maçta 88 gol attı

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