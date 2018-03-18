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    18 Mart 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Şenol Güneş'ten derbi yorumu

    Şenol Güneşten derbi yorumu
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    Şenol Güneş, Başakşehir Beşiktaş maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu

    Şenol Güneş'in açıklamaları:

    "Saygı duyulan bir takımla oynayacağız. Bugün de güzel bir maç olmasını bekliyorum. İki takımda da iyi oyuncular var. Güzel maç olacaktır. Kazanan takım bir adım daha öne geçecek ama yarış yine devam edecektir."

    ŞEHİTLERİMİZİ UNUTMADI

    "Bugün 18 Mart. Şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle analım. Ülkemizin kıymetini bilelim. Dış güçlerin ülkemiz üzerindeki olumsuz güçlerini bertaraf etmek için dayanışma içinde olalım."

    Derbi maçı sorusuna Şenol Güneş'in yanıtı:

    "Diğer takımların aldığı sonuçlar, bizim oynayacağımız oyunla alakalı değildir. Hiçbir takım 'o takım öyle, bu takım böyle oynadı' diye sahaya çıkmaz. Futbolcular sahaya güzel futbol oynamak için çıkarlar."

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