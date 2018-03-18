Cenk Tosun, Beşiktaş için İstanbula geliyor!

Everton'da harikalar yaratan Cenk Tosun, Beşiktaş'ı desteklemek üzere bugün İstanbul'a geliyor.

Skorer'in haberine göre, Premier Lig'de 3 maçta 4 gol atarak hem Everton'u taşıyan hem de ilk 11'deki yerini garantileyen Cenk Tosun, Beşiktaş'a desteklemek için uçakla İstanbul'a geliyor...

Beşiktaş formasıyla attığı gollerle taraftarın gönlünde taht kuran milli futbolcu, siyah-beyazlı takımın şampiyonluk yolundaki kritik Medipol Başakşehir mücadelesini bu akşam Fatih Terim Stadı'nda izleyecek.

Cenk Tosun'un Başakşehir maçı öncesi soyunma odasına inerek eski takım arkadaşlarına destek vermesi bekleniyor.