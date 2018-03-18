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    18 Mart 2018, Pazar

    BEŞİKTAŞ

    Cenk Tosun, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor!

    Cenk Tosun, Beşiktaş için İstanbula geliyor!
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 18.03.2018 Giriş Tarihi: 18.03.2018

    'da harikalar yaratan , 'ı desteklemek üzere bugün İstanbul'a geliyor.

    Skorer'in haberine göre, Premier Lig'de 3 maçta 4 gol atarak hem 'u taşıyan hem de ilk 11'deki yerini garantileyen , 'a desteklemek için uçakla İstanbul'a geliyor...

    İngilizler Cenk Tosun için tezahürat yaptı

    Beşiktaş formasıyla attığı gollerle taraftarın gönlünde taht kuran milli futbolcu, siyah-beyazlı takımın şampiyonluk yolundaki kritik Medipol Başakşehir mücadelesini bu akşam Fatih Terim Stadı'nda izleyecek.

    Cenk Tosun'un Başakşehir maçı öncesi soyunma odasına inerek eski takım arkadaşlarına destek vermesi bekleniyor.

    Cenk Tosun'dan flaş açıklamalar!

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