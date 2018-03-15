Beşiktaş kasayı doldurdu!

Beşiktaş, bu sezon Avrupa’da hem en çok ülke puanı kazanan hem de en çok para kazanan Türk takımı oldu.

Siyah-beyazlılar aldığı iyi sonuçların ardından elde ettiği kazancın yanı sıra pazarlama gelirleriyle Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda, yaklaşık 44 milyon euro kazanacak. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldığı için 12 milyon 700 bin euro alan Beşiktaş, grup maçlarında aldığı galibiyetlerle gelirini yükseltti. Rakiplerini 4 kez yenerek toplam 6 milyon euro kazanan siyah-beyazlılar, aldığı 2 beraberlikle 1 milyon euro daha elde etti. Namağlup lider olarak gruptan çıkan Beşiktaş, son 16 turuna yükselerek 6 milyon euro'yu almaya hak kazandı. Siyah-beyazlı ekip havuzdan gelecek 18 milyon euro ile gelirini 43 milyon 700 bin euro'ya çıkaracak.

*Başakşehir ve Konya, Avrupa Ligi yayın havuzundan gelecek 15 milyon euro'yu paylaşacak.