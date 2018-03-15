Alman basınından Beşiktaşa kedi göndermesi

Beşiktaş'ın, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Bayern Münih'e toplamda 8-1'lik sonuçla elenmesi Avrupa basınında geniş yer buldu. Bunlardan en dikkat çekeni ise Bild'in attığı başlık oldu.

Bild'in internet sitesinde manşetten verilen haberde, sahaya giren kediye dikkat çekildi ve Bayern Münih'in rahat galibiyeti ön plana çıkarılarak, "Bayern Münih mırıldayarak kazandı" denildi.

Bild, "Havalı kedinin stadyum gösterisi" başlığının altında, "Bayern, mırlayarak çeyrek finalde!, Boğaz'daki cehennem Bayern'e işlemedi." yazdı.

"Cehennemde serinledi"

Alman basınından bir diğer spor sitesi Sport 1'in haberinde de Bayern Münih'in rahat bir galibiyet aldığına değinildi ve "Bayern Münih, 5-0'ın rövanşında da Beşiktaş karşısında üstün bir oyun sergiledi. Almanya'nın rekortmen şampiyonu, İstanbul Boğazı'ndaki cehennemi serinleyerek geçti ve rahatça çeyrek finale yükseldi." ifadelerine yer verildi.

"Rekorlu çeyrek final"

Bir başkan Alman sitesi Kicker ise Jupp Heynckes'in Beşiktaş karşısında kırdığı rekora değinirken, "Bayern'den Heynckes'e rekorlu çeyrek final hediyesi". Maça son derece yüksek bir konsantrasyonla başlayan Bayern, Thiago'nun erken golünden sonra dizginleri biraz gevşetti. Ancak bu oyun yine de 3-1'lik deplasman galibiyeti için yeterli oldu ve Bayern çeyrek finale yükseldi. 72 yaşındaki Heynckes böylece art arda 11'inci Şampiyonlar Ligi maçını kazanan ilk teknik direktör oldu." ifadelerini kullandı.

Karşılaşma İngiliz ve İspanyol basınında da geniş yer buldu

İngiliz basını da Bayern Münih'in kolay galibiyetini ön plana çıkarırken, Sky Sports "Beşiktaş karşısında Bayern Münih esintisi" başlığı attı. Guardian da turun toplamda 8-1'lik sonuçla tamamlanmasını ön plana çıkardı.



İspanyol basını ise Bayern Münih'in galibiyetini İspanyol futbolcu Tiago üzerinden okurlarına duyurdu ve 18. dakikada takımının ilk golünü atan Thiago Alcantara'nın 35. dakikada sakatlanması ön plana çıkarıldı.



Marca ise Beşiktaş'ın yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkarken Heynckes'in tecrübeli futbolcuları tercih etmesine değindi.