;
    16 Mart 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Kara Kartal Devler Ligi'ne veda etti

    Kara Kartal Devler Ligine veda etti
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 14.03.2018

    son 16 turu rövanş maçında sahasında 'i ağırladı.

    son 16 turu ilk maçında Almanya'da 'e 5-0 kaybeden temsilcimiz , rövanş maçında rakibini Vodafone Park'ta ağırladı. Mücadeleyi Kara Kartal 3-1 kaybetti ve Devler Ligi'ne veda etti. Alman temsilcisinin gollerini 18. dakikada Thiago Alcantara, 46. dakikada Gökhan Gönül ve 84. dakikada Wagner kaydederken, Beşiktaş'ın tek golünü ise 59. dakikada Vagner Love kaydetti.

    Bayern'den maç esnasında Beşiktaş paylaşımı

    KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

    2'nci dakikada Alaba'nın ortasında Vidal'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

    10'uncu dakikada sağ taraftan kazanılan serbest vuruşta Alaba'nın şutunu kaleci Tolga köşeden çıkarttı. Dönen topta Müller'in vuruşu farklı şekilde auta gitti.

    Şenol Güneş'e taç uyarısı!

    18'inci dakikada Thomas Müller'in sağ kanattan yaptığı ortada Thiago'nun vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

    29'uncu dakikada sol kanattan kazanılan kornerde Alaba'nın ortasında Hummels'in yaptığı vuruşu az farkla dışarı çıktı.

    Karşılaşmanın ilk yarısı Bayern Münih'in 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

    Bayern'e ilk gol!


    46'ncı dakika sağ kanattan gelişen Bayern Münih atağında Rafinha'nın içeri çevirdiği topta Gökhan Gönül'ün ters vuruşu ağlara gitti: 0-2.

    56'ncı dakikada sol kanattan Ribery'nin içeri çevirdiği topa Caner Erkin'in ters vuruşu Rodrigues'in önüne düştü. Kolombiyalı oyuncu topa dokunamadı ve kaleci Tolga meşin yuvarlağı kontrol etti.

    Bayernli futbolcular tribünleri alkışladı

    60'ıncı dakikada Bayern Münih savunmasının çıkarken kaptırdığı topta Gökhan Gönül bekletmeden içeri çevirdi. Vagner Love'ın düşerken yaptığı vuruş direğin dibinden ağlarla buluştu: 1-2.

    61'inci dakika sağ kanattan ceza sahasına giren Oğuzhan'ın içeri çevirdiği topta Mustafa Pektemek'in vuruşu Bayern Münih savunmasına çarparak kornere gitti.

    Bayern'in yıldızından Vodafone Park yorumu

    84'üncü dakikada hızlı gelişen Bayern Münih atağında sol çizgiden Alaba'nın içeri çevirdiği topta Necip'e çarpan top, Sandro Wagner'in önüne düştü. Wagner'in dokunuşunda top ağlara gitti: 1-3.

    87'nci dakikada Caner'in ortasında Talisca'nın kafa vuruşu kaleci Ulreich'te kaldı.

    Beşiktaş-Bayern Münih mücadelesinde kareler BEŞİKTAŞ-MÜNİH MÜCADELESİNDE SÜRPRİZ MİSAFİR

    Karşılaşmada başka gol olmadı ve Bayern Münih, Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

    VODAFONE PARK'TA İLK AVRUPA YENİLGİSİ

    Beşiktaş'ın Bayern Münih'e karşı aldığı 3-1'lik yenilgi, aynı zamanda siyah beyazlıların Vodafone Park'ta aldığı ilk Avrupa yenilgisi oldu. Avrupa kupalarında iç sahada 12 maçtır kaybetmeyen Beşiktaş bu maçların 9 tanesini Vodafone Park açıldıktan sonra oynadı ve bu 9 maçta 4 galibiyet 5 beraberlik aldı. Siyah beyazlılar Avrupa kupalarında iç sahada en son 19 Mart 2015'te 3-1'lik skorla Club Brugge takımına yenilmişti.

    Mustafa Pektemek çılgınlığı MUSTAFA PEKTEMEK ÇILGINLIĞI

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BEŞİKTAŞ HABERLERİ
    Şenol Güneş: Bayern bizim şansımız Şenol Güneş: Bayern bizim şansımız
    Jupp Heynckes: Vodafone Park’ın atmosferi Avrupa’nın hiçbir yerinde yok Jupp Heynckes: Vodafone Park’ın atmosferi Avrupa’nın hiçbir yerinde yok
    Bakan Bak: Beşiktaşın bu yıl gösterdiği performans hepimizi gururlandırdı Bakan Bak: Beşiktaş'ın bu yıl gösterdiği performans hepimizi gururlandırdı
    BİZE ULAŞIN