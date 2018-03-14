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    16 Mart 2018, Cuma

    BEŞİKTAŞ

    Fikret Orman'dan Talisca müjdesi

    Fikret Ormandan Talisca müjdesi
    BEŞİKTAŞ
    Güncelleme Tarihi: 15.03.2018 Giriş Tarihi: 14.03.2018

     Başkanı , Anderson Talisca'nın transferi hakkında açıklama yaptı.

    Başkanı kiralık sözleşmesi sezonu sonu bitecek olan Anderson Talisca'nın kalmak istemesi halinde bonservisini alacaklarını dile getirdi. beIN Sports'a açıklamalar yapan Orman, "Talisca'nın devre arasında kalma isteğini göremedim. Sonradan bir daha konuştuk. Şu anda kalmak istediğinin hissediyorum. Talisca kalmak isterse bonservisini alacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan Benfica'nın Brezilyalı için istediği "21 milyon euro'dan aşağısı olmaz, taksit olmaz, süre uzatılamaz. Yoksa 1 Haziran'da bizim oyuncumuz olur" resti ile zor durumda kalan Orman'ın bir dizi görüşmeler gerçekleştirdiği bildirdildi.

    SAMBACILARA SORDU

    Bu görüşmelerde Talisca'nın ileride tekrar Brezilya Milli Takımı'na girip giremeyeceği konusunda Adrinao, Love, Zago ve Taffarel gibi isimlerden görüş alan başkanın 21 milyon euro'yu ödeyip bonservisi almak konusunda yüzde 55 olumlu düşündüğü gelen haberler arasında.

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