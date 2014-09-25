UEFA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada Finansal Kontrol Komitesi, Beşiktaş, AS Monaco FC, AS Roma, FC Inter, FC Krasnodar, Liverpool FC ve Sporting Lizbon hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Söz konusu 7 takımın 2012-2013 sezonu için gönderdikleri faaliyet raporlarında zararın olması gereken rakamdan fazla olduğunu açıklayan UEFA, Ekim-Kasım aylarında bu kulüplerden ek raporlar istendiğini ve bu raporlar doğrultusunda yapılacak değerlendirilmeler sonrası kararın verileceğini bildirdi.

BURASSPOR'A TEDBİR KARARI

UEFA Finansal Kontrol Komitesi, Bursaspor ile birlikte 5 kulübün 2014-2015 sezonunda Avrupa kupalarından elde edecekleri gelirlerine el konulacağını açıkladı. Bursaspor, FK Buducnost Podgorica, CFR 1907 Cluj, FC Astra Giurgiu ve FK Ekranas gibi kulüplerin ödenmemiş borçlarının olduğu ve bu nedenle bu kararın alındığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ 1 YIL MEN EDİLMİŞTİ

Beşiktaş Kulübü, 2010 yılında yürürlüğe giren FFP kuralından daha önce 1 yıl Avrupa'dan men cezası almıştı. 2012-13 sezonundan UEFA, mali konularla ilgili Disiplin Komitesi'ne sevk edilen siyah-beyazlı kulüp, bir yıl Avrupa kupalarından men edilmişti. UEFA Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Kuralları'nın 65. maddesindeki, ''Futbol kulüplerine vadesi geçmiş borçların olmaması'' ve 66. maddesindeki ''Çalışanlara ve/veya vergi dairelerine vadesi geçmiş borçlarının olmamasına'' ilişkin hükümlerle ilgili olarak, mevzuat ihlali gerçekleştirmiş olma ihtimali nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilen Beşiktaş 1 yıl Avrupa Kupaları'nda mücadele edememişti.