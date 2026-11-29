FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2. Tur J Grubu'ndaki dördüncü maçında sahasında İzlanda'yı ağırlıyor. Dünya Kupası'na katılmayı daha önce garantileyen 12 Dev Adam, İtalya karşısında aldığı mağlubiyetin ardından taraftarı önünde kazanarak yeniden moral bulmak istiyor. Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milliler, İzlanda karşısında galibiyet hedefliyor. Türkiye-İzlanda karşılaşmasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz..

FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda Türkiye ile İzlanda kozlarını paylaşıyor. Milliler, grupta oynadığı karşılaşmalarda 8 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak liderlik koltuğunda bulunuyor. Son maçında deplasmanda İtalya'ya 86-72 mağlup olan Ay-yıldızlılar, İzlanda karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi amaçlıyor. İzlanda ise 4 galibiyet ve 5 mağlubiyetle mücadele ediyor. Dünya Kupası biletini daha önce almayı başaran Türkiye, taraftarı önünde galibiyet arıyor. Türkiye-İzlanda karşılaşmasını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz..

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TÜRKİYE-İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Erkek Basketbol Takımı ile İzlanda arasındaki FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu dördüncü maçında, 29 Kasım 2026 Pazar günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma, İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanıyor.

TÜRKİYE-İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-İzlanda karşılaşması TRT 1, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.