A Milli Basketbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde İzlanda'yı konuk ediyor. J Grubu'ndaki dördüncü maçına çıkacak olan milliler, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde galibiyet arayacak. Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen 12 Dev Adam'ın mücadelesi TRT 1 ve S Sport'tan yayınlanacak. İşte maç saati, yayın bilgileri ve aday kadro...

Türkiye-İzlanda maçını takip etmek için tıklayınız...

12 Dev Adam, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İzlanda ile karşılaşıyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı, ikinci tur J Grubu'ndaki dördüncü maçında sahasında kazanmak için parkeye çıkacak. Türkiye Basketbol Federasyonu, karşılaşmanın 29 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacağını duyurdu. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele TRT 1 ve S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen milliler, İzlanda karşısında da başarılı performansını sürdürmek istiyor.

TÜRKİYE - İZLANDA BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

29 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA?

12 Dev Adam'ın mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma TRT 1 üzerinden şifresiz izlenebilecek.

12 DEV ADAM MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA KATILMAYI GARANTİLEDİ Mİ?

Evet. Türkiye Basketbol Federasyonu, millilerin FIBA 2027 Dünya Kupası'na katılmayı garantilediğini açıkladı.

TÜRKİYE İLE İZLANDA DAHA ÖNCE KAÇ KEZ KARŞILAŞTI?

İki takım daha önce sekiz kez karşı karşıya geldi. Türkiye altı, İzlanda iki galibiyet aldı.

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NA KATILMAYI GARANTİLEDİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, elemelerde aldığı başarılı sonuçlarla 2027 Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etti.

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı milliler, şimdi J Grubu'ndaki mücadelesine odaklanmış durumda. İzlanda karşısında alınacak galibiyet, takımın grup performansını daha da güçlendirecek.

İZLANDA İLE 9. KARŞILAŞMA

Ay-yıldızlı ekip, İzlanda ile bugüne kadar sekiz maç oynadı.

Bu karşılaşmaların altısını Türkiye kazanırken İzlanda iki kez galip geldi. Son karşılaşmada rakibini 110-73 mağlup eden milliler, İstanbul'daki mücadelede de favori olarak parkeye çıkacak.

ERGİN ATAMAN'IN AÇIKLADIĞI ADAY KADRO

Türkiye'nin İzlanda karşılaşması öncesindeki aday kadrosunda şu basketbolcular yer alıyor:

Yiğit Onan, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Furkan Haltalı, Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen, Egehan Arna, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Yiğit Arslan, Doğuş Özdemiroğlu, Ömer Kutluay ve Rüzgar Öpçün.

TÜRKİYE - İZLANDA CANLI İZLE!