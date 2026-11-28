Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşanıyor. Namağlup Galatasaray Çağdaş Faktoring ile son şampiyon Fenerbahçe Tarfin kozlarını paylaşacak. Peki, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Tarfin maçı saat kaçta ve hangi kanaldan izlenecek?

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe Tarfin, ligde henüz mağlubiyet yaşamayan Galatasaray Çağdaş Faktoring'e konuk olacak. Hafta içinde Avrupa'da farklı galibiyetler elde eden ezeli rakipler, başarılı performanslarını derbiye taşımak istiyor. Basketbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma öncesinde yayın bilgileri de araştırılıyor. Peki, Galatasaray Çağdaş Faktoring-Fenerbahçe Tarfin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI SAAT KAÇTA?

Kadın basketbol derbisi 28 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Ezeli rakipleri karşı karşıya getirecek mücadele Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING-FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasındaki derbi HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Basketbolseverler karşılaşmayı HT Spor'un canlı yayın hizmeti üzerinden de takip edebilecek.

İKİ TAKIM DA AVRUPA'DA FARKLI KAZANDI

EuroLeague Women'da mücadele eden Galatasaray Çağdaş Faktoring, hafta içinde Belçika temsilcisi Kangoeroes Mechelen'i 80-59 mağlup etti. Fenerbahçe Tarfin ise Romanya ekibi Rapid Bükreş karşısında sahadan 107-62'lik galibiyetle ayrıldı.

Avrupa'da kazanan iki temsilcimiz, bu kez ligde birbirlerine rakip olacak.

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING'DE KUİER VE JUHASZ ÖNE ÇIKIYOR

Sarı-kırmızılılarda Awak Kuier, ligde geride kalan 7 karşılaşmada yakaladığı 13,2 sayı ortalamasıyla takımının en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor. Dorka Juhasz ise 12,9 sayı ortalamasıyla Finlandiyalı basketbolcuyu takip ediyor.

FENERBAHÇE TARFİN GEÇEN SEZON FİNAL SERİSİNDE KAZANMIŞTI

Ezeli rakipler, 2025-2026 sezonunda Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off finalinde karşı karşıya gelmişti. Fenerbahçe Tarfin, final serisinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'e 3-0 üstünlük sağlayarak şampiyonluğa ulaşmıştı.

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORING VE FENERBAHÇE TARFİN'DEN MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMLARI

🌥️ Maç Günü 🏆 Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 9. Hafta 🆚 Galatasaray Çağdaş Faktoring - Fenerbahçe Tarfin ⌚️19.00 | 📺 HT Spor 🏟️ Sinan Erdem Spor Salonu 🦁 #SarayınSultanları 👉 https://t.co/gMNyNmqBLb https://t.co/AJNIRM1uPk — Galatasaray Çağdaş Faktoring (@KadinBasketGS) November 28, 2026

🏀 Maç günü! 🏆 Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 9. Hafta 🆚 Galatasaray Çağdaş Faktoring 🕓 19.00 📍 Sinan Erdem Spor Salonu 📺 HT Spor 📲 #PotanınKraliçeleri https://t.co/qiJ5EvXrle — Fenerbahçe Tarfin Kadın Basketbol (@fbkadinbasket) November 28, 2026

DERBİ ÖNCESİ PUAN TABLOSUNDA SON DURUM

Galatasaray Çağdaş Faktoring, 2026-2027 sezonunda oynadığı 7 lig maçının tamamını kazanarak haftaya namağlup lider olarak girdi. Fenerbahçe Tarfin ise aynı sayıdaki karşılaşmada 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.