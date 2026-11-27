Ergin Ataman, FIBA'nın oyuncu statüsüne yönelik eleştirilerinin ırkçılık olarak yorumlanması üzerine L'Equipe'e tepki gösterdi. Fransız gazetesinin kendisine yönelik suçlamalarını reddeden deneyimli çalıştırıcı, Tarık Biberovic üzerinden yaptığı açıklamanın yanlış yorumlandığını belirtti.

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, FIBA'nın oyuncu statüsüyle ilgili uygulamalarına yönelik eleştirilerini ırkçılık olarak yorumlayan Fransız spor gazetesi L'Equipe'e yanıt verdi. Deneyimli çalıştırıcı, Tarık Biberovic'in milli takım forması giymesine izin verilmemesine dikkat çekmek istediğini belirterek ırkçılık suçlamalarını reddetti.

Tecrübeli antrenör, kullandığı "Siyahi oyuncu" ifadesinin basketbol literatüründe sıklıkla yer alan bir tanımlama olduğunu ve herhangi bir ırkçı yaklaşım içermediğini söyledi.

Ataman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"FIBA'nın oyuncu statüsü ile ilgili yaptığım eleştiriyi 'Irkçılık' yorumuyla sayfalarına taşıyan ünlü Fransız spor gazetesi L'Equipe'e alaycı bir yanıtımdır.

Açıklamam, çocukluğundan bu yana Türkiye'de oynayan, Türk kökenleri olan ve kendini bu ülkeye ait hisseden Tarık Biberovic'in milli takımımızda bu statüyle oynamasına izin verilmemesine dikkat çekmek içindi. Benzer şartlarda farklı ülkelerin bu tip statü uygulamalarından yararlandığının altını da bu amaçla çizdim.

Sözlerimin arasında kullandığım 'Siyahi Oyuncu', basketbol literatürümüzde sıklıkla kullandığımız bir tabir olup herhangi bir ırkçı yaklaşım içermemektedir.

30 yıllık kariyerim boyunca her milletten, her dilden oyuncularla çalışmış ve hep iyi ilişkiler kurmuş bir antrenör olarak L'Equipe gazetesinin bu bilinçli ithamını reddettiğimi bilmenizi isterim.

Hayatım boyunca kendi milletimle gurur duymuş, zaman zaman ırkçılığa maruz kalmış ama tüm milletlere saygıyla yaklaşmış bir antrenör olarak, ırkçılığı kabul etmem ve bu anlama gelebilecek bir yorum yapmam mümkün değildir.

Kamuoyunun bilgilerine,

Ergin Ataman"