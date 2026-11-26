A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki üçüncü maçında deplasmanda İtalya ile karşı karşıya geliyor. Roma'daki kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki üçüncü maçında İtalya'ya konuk oluyor. İtalya'nın başkenti Roma'daki PalaEur'da oynanan karşılaşma, TSİ 22.00'de başladı. Mücadele, TRT Spor ve S Sport'tan naklen yayımlanıyor. Bu kritik maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.



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Milliler, elemelerin ilk turunu 6'da 6 yaparak lider tamamladı. Başarılı performansını ikinci turda da sürdüren ay-yıldızlı ekip, ağustos ayında Litvanya ve İzlanda'yı mağlup edip galibiyet serisini 8 maça çıkardı ve Dünya Kupası bileti alan ilk takım ünvanını elde etti. J Grubu'nun zirvesinde yer alan A Milli Takım, İtalya'ya üstünlük kurarak 9'da 9 yapma hedefiyle sahaya çıktı.



MİLLİ TAKIMDA ÖNEMLİ EKSİKLER

A Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya ve İzlanda maçlarına önemli oyuncularından yoksun çıkıyor.

Ağustos ayındaki son pencere müsabakalarında forma giyen basketbolculardan kaptan Cedi Osman, sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer alamadı. NBA'de görev yapan Alperen Şengün ile Adem Bona kadroya çağrılmazken NBA Gelişim Ligi'nde oynayan Ömer Faruk Yurtseven ise aday kadroda bulunmasına rağmen sahada olamadı.

Millilerde Yiğitcan Saybir ile Yavuz Gültekin, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Başantrenör Ergin Ataman, Anadolu Efes'in EuroLeague'in 14. haftasında Kosner Baskonia ile deplasmanda oynadığı maç nedeniyle Ercan Osmani'den de İtalya karşısında faydalanamayacaklarını açıklamıştı.

ADAY KADRO

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İtalya ve İzlanda maçları aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Yiğit Onan (Aliağa Petkimspor), Ercan Osmani, Erkan Yılmaz (Anadolu Efes), Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Furkan Haltalı (Bahçeşehir Koleji), Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen (Beşiktaş), Egehan Arna (Esenler Erokspor), Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı (Fenerbahçe Tarfin), Şehmus Hazer (Galatasaray MCT Technic), Yiğit Arslan (Trabzonspor), Doğuş Özdemiroğlu (Türk Telekom), Ömer Kutluay (Real Madrid), Ömer Faruk Yurtseven (Rio Grande Valley Vipers), Rüzgar Öpçün.

İTALYA, İKİNCİ TURDA İLK GALİBİYETİN PEŞİNDE

İtalya Milli Basketbol Takımı, J Grubu'nda 3. sırada yer alıyor.

Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk turu 5 galibiyet ve 1 yenilgi sonucunda lider bitiren İtalya, ikinci turda henüz maç kazanamadı.

"Maviler" ağustos ayındaki müsabakalarda Bosna Hersek ile Sırbistan'a mağlup oldu.

Luca Banchi'nin başantrenörlüğünü yaptığı İtalya, Türkiye'yi mağlup ederek ikinci turda ilk galibiyetini almaya çalışıyor.

"Maviler" grubu ilk 3'te tamamlayarak Dünya Kupası bileti almayı hedefliyor.