Beşiktaş BOA'dan Avrupa'da 48 sayılık fark! DSK Brandys'e şans tanımadı

Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu'nun 5. haftasında sahasında Çekya temsilcisi DSK Basketball Brandys'i 105-57 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla gruptaki 4. galibiyetini elde etti.