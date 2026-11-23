Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'in 14. haftasında 24 Kasım Salı günü Barcelona ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 14. haftasında 24 Kasım Salı günü İspanyol ekibi Barcelona ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Palau Blaugrana'daki müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

Sarı-lacivertli takım, Basketbol Avrupa Ligi'nde oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, 5 yenilgi yaşadı ve averajla 5. basamakta kendine yer buldu.

Barcelona ise çıktığı 13 karşılaşmada Fenerbahçe gibi 8 kez kazanırken, 5 kez de mağlup oldu ve averajla 7. sırada yer aldı.

AVRUPA LİGİ'NDEKİ 41. RANDEVU

Fenerbahçe Tarfin ile Barcelona, EuroLeague'de 41. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2001-2002 sezonundan bu yana oynanan 40 müsabakanın 26'sını İspanyol ekibi, 14'ünü de Fenerbahçe kazandı.

Fenerbahçe, Barcelona ile geçen sezon oynadığı karşılaşmaları 72-71 ve 82-78'lik skorlarla kazanmayı başardı.