EuroLeague'de heyecan devam ediyor! Anadolu Efes, 12. hafta mücadelesinde Dubai Basketball ile deplasmanda karşılaşacak. Son maçında Virtus Bologna'yı farklı mağlup eden temsilcimiz, Dubai karşısında da galibiyet hedefliyor. 17 Kasım Salı günü saat 19.00'da başlayacak mücadele öncesinde basketbolseverler maçın yayın bilgilerini ve canlı takip ekranını araştırıyor. İşte Dubai Basketball - Anadolu Efes karşılaşmasının detayları...

Anadolu Efes maçı canlı izle aramaları basketbolseverler tarafından gündeme taşındı. EuroLeague'de 12. hafta heyecanı yaşanırken temsilcimiz Anadolu Efes, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai Basketball ile karşı karşıya gelecek. Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden lacivert-beyazlılar, deplasmanda oynayacağı mücadeleden galibiyetle ayrılmak istiyor. Son olarak Virtus Bologna'yı 103-91 mağlup eden Anadolu Efes, bu sezonki 6. galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. Coca-Cola Arena'da oynanacak karşılaşma 17 Kasım Salı günü saat 19.00'da başlayacak. Peki, Dubai Basketball - Anadolu Efes maçı hangi kanalda yayınlanacak? Anadolu Efes maçı şifresiz mi? İşte maç öncesi son bilgiler...

ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague'in 12. haftasında oynanacak Dubai Basketball - Anadolu Efes karşılaşması 17 Kasım 2026 Salı günü yapılacak. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Coca-Cola Arena'daki mücadele saat 19.00'da başlayacak.

DUBAI BASKETBALL - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes'in EuroLeague'de Dubai Basketball ile oynayacağı karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

ANADOLU EFES SON MAÇINDA KAZANDI

EuroLeague'de 11 karşılaşmaya çıkan Anadolu Efes, bu maçlarda 5 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı. Lacivert-beyazlılar, son olarak Virtus Bologna ile karşılaştı. Rakibini 103-91 mağlup eden temsilcimiz, aldığı galibiyetle moral kazandı. Anadolu Efes, Dubai Basketball karşısında da kazanarak ligdeki konumunu yukarı taşımayı amaçlıyor.

DUBAI BASKETBALL SON MAÇINDA FARKLI KAYBETTİ

Anadolu Efes'in rakibi Dubai Basketball ise EuroLeague'deki son karşılaşmasında Olympiakos'a konuk oldu. Yunanistan temsilcisi karşısında 101-72 mağlup olan Dubai Basketball, 11 haftalık periyotta 7 galibiyet ve 4 yenilgi aldı. Ev sahibi ekip, 9. sırada bulunuyor.

ANADOLU EFES AVRUPA'DA 925. KEZ SAHNE ALACAK

Dubai Basketball karşılaşması, Anadolu Efes'in Avrupa kupalarındaki 925. mücadelesi olacak. Lacivert-beyazlı takım, Avrupa kupalarında oynadığı 924 maçta 511 galibiyet ve 413 mağlubiyet yaşadı. Anadolu Efes, EuroLeague'de ise 677. karşılaşmasına çıkacak. Temsilcimiz, organizasyonda oynadığı 676 mücadelede 354 galibiyet ve 322 yenilgi aldı.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ GALİBİYET SAYISI EŞİT

Dubai Basketball ile Anadolu Efes, geçen sezon ilk kez karşı karşıya geldi. İki ekip arasında oynanan iki karşılaşmada taraflar birer galibiyet elde etti. Bu mücadelede Anadolu Efes, rakibi karşısında üstünlüğü ele geçirmek için parkeye çıkacak.

DUBAI BASKETBALL - ANADOLU EFES MAÇI CANLI SKOR EKRANI