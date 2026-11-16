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Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, NBA G League'de 42 sayı kaydetti

Amerikan Basketbol Ligi'nin alt organizasyonu G Lig'de (NBA G League) forma giyen milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven, takımı Rio Grande Valley Vipers'ın Texas Legends'ı 105-97 yendiği maçta 42 sayı attı.

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Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, NBA G League'de 42 sayı kaydetti

Fifth Third Arena'daki mücadelede Rio Grande Valley Vipers formasıyla 38 dakika sahada kalan Ömer Faruk Yurtseven, 42 sayı, 11 ribaunt, 2 blokla oynadı.

Karşılaşma boyunca 26'da 18 isabet kaydeden milli basketbolcu, ligdeki kariyer sayı rekorunu kırdı.

Bu sezon takımıyla 4 maça çıkan Ömer Faruk, 22 sayı, 7,5 ribaunt, 1 blok ortalamalarını yakaladı.

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