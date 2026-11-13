EuroLeague'in 11. haftasında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Asvel'i mağlup etti. İşte detaylar...

Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 11. haftasında deplasmanda Fransa'nın LDLC Asvel ekibini 95-91 mağlup etti.



LDLC Arena'daki mücadelenin ilk çeyreğini 28-25 geride bitiren Beşiktaş, devreyi de 52-43 yenik kapattı.



Üçüncü çeyrekte farkı eriten siyah-beyazlı ekip, son çeyreğe 68-65 geride girdi. Son çeyreğin ikinci dakikasında 73-72 öne geçen Beşiktaş, maçı da 95-91 kazandı.



Siyah-beyazlılar, bu sonuçla ligde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet elde etti.



LDLC Asvel ise ligde 7. mağlubiyetini aldı.



ÇEYREK SONUÇLARI



İLK ÇEYREK: Asvel 28-25 Beşiktaş

2. ÇEYREK: Asvel 52-43 Beşiktaş

3. ÇEYREK: Asvel 68-65 Beşiktaş