Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Beşiktaş deplasmanda Asvel'i mağlup etti!

EuroLeague'in 11. haftasında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Asvel'i mağlup etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Beşiktaş deplasmanda Asvel'i mağlup etti!

Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 11. haftasında deplasmanda Fransa'nın LDLC Asvel ekibini 95-91 mağlup etti.

LDLC Arena'daki mücadelenin ilk çeyreğini 28-25 geride bitiren Beşiktaş, devreyi de 52-43 yenik kapattı.

Üçüncü çeyrekte farkı eriten siyah-beyazlı ekip, son çeyreğe 68-65 geride girdi. Son çeyreğin ikinci dakikasında 73-72 öne geçen Beşiktaş, maçı da 95-91 kazandı.

Siyah-beyazlılar, bu sonuçla ligde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet elde etti.

LDLC Asvel ise ligde 7. mağlubiyetini aldı.


ÇEYREK SONUÇLARI

İLK ÇEYREK: Asvel 28-25 Beşiktaş
2. ÇEYREK: Asvel 52-43 Beşiktaş
3. ÇEYREK: Asvel 68-65 Beşiktaş

#Fransa #Beşiktaş
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Anadolu Efes evinde Virtus Bologna'yı mağlup etti!
Sonraki Haber
Anadolu Efes evinde Virtus Bologna'yı mağlup etti!