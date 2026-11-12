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Trabzonspor Basketbol Takımı'nda Isaiah Canaan'ın sözleşmesi feshedildi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Trabzonspor'da, Isaiah Canaan'ın sözleşmesi tek taraflı feshedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

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Trabzonspor Basketbol Takımı'nda Isaiah Canaan'ın sözleşmesi feshedildi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor'da oyuncu Isaiah Canaan'ın sözleşmesi tek taraflı feshedildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel basketbolcumuz Isaiah Canaan'ın sözleşmesi, talimatlara aykırı davranışı nedeniyle kulübümüz tarafından tek taraflı ve haklı nedenle feshedilmiştir." ifadeleri yer aldı.

#Trabzonspor #TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi
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