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Paris Basketbol - Fenerbahçe Tarfin | CANLI

EuroLeague'in 11. haftasında Fenerbahçe Tarfin, deplasmanda Paris Basketbol ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. İki takım arasındaki maçın canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika spor haberleri

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Paris Basketbol - Fenerbahçe Tarfin | CANLI

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague'de 11. hafta mücadelesinde deplasmanda Paris Basketbol ile kozlarını paylaşıyor. Accor Arena'daki kritik maçtan temsilcimiz, galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. EuroLeague'de 7 galibiyetle üst sıralarda bulunan Fenerbahçe Tarfin, Paris karşısında da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Paris Basketbol-Fenerbahçe Tarfin maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI:

Paris 23-14 Fenerbahçe Tarfin (İlk çeyrek sonucu)

Paris 50-43 Fenerbahçe Tarfin (İkinci çeyrek sonucu)

Paris 72-72 Fenerbahçe Tarfin (Üçüncü çeyrek sonucu)

Paris 72-72 Fenerbahçe Tarfin (Dördüncü çeyrek oynanıyor)

PARIS - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague'in 11. haftasındaki Paris Basketbol-Fenerbahçe Tarfin karşılaşması 11 Kasım Çarşamba günü oynanıyor. Accor Arena'daki mücadele saat 22.45'te başladı.

PARIS - FENERBAHÇE TARFİN MAÇI HANGİ KANALDA?

Paris Basketbol-Fenerbahçe Tarfin karşılaşması S Sport ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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