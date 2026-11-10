Trabzonspor'da Selçuk Ernak dönemi sona erdi!
Trabzonspor Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Selçuk Ernak ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Trabzonspor Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Selçuk Ernak ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, "Trabzonspor Basketbol Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Selçuk Ernak'ın görevine son verilmiştir. Selçuk Ernak'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Kamuoyuna Duyuru Trabzonspor Basketbol Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Selçuk Ernak'ın görevine son verilmiştir. Selçuk Ernak'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. https://t.co/GO8HjXhGXc— Trabzonspor Basketbol (@TSBasketResmi) November 10, 2026