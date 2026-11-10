Trabzonspor'da Selçuk Ernak dönemi sona erdi!

Trabzonspor Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Selçuk Ernak ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Trabzonspor Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Selçuk Ernak ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, "Trabzonspor Basketbol Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Selçuk Ernak'ın görevine son verilmiştir. Selçuk Ernak'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.