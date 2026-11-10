NBA'de Houston Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçı kazandı

NBA'de Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 20 sayı ve 11 ribauntla double-double yaptığı maçta Denver Nuggets'ı 110-100 mağlup etti. San Antonio Spurs ise Victor Wembanyama'nın 40 sayı ve 9 blokla yıldızlaştığı karşılaşmada Phoenix Suns'ı farklı geçti.