Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray MCT Technic ile Esenler Erokspor karşı karşıya geliyor. Ligde iki maçtır kazanan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde serisini sürdürmek istiyor.

Galatasaray MCT Technic-Esenler Erokspor maçını takip etmek için tıklayınız...

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Esenler Erokspor'u ağırlayacak. Ligde oynadığı son iki karşılaşmadan galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, çıkışını sürdürmek için parkede olacak. Esenler Erokspor ise altı maçta elde ettiği dört galibiyetle dikkat çekiyor. İki takımın karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde taraftarlar, Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularını araştırıyor.

GALATASARAY MCT TECHNIC MAÇI BUGÜN MÜ?

Evet. Galatasaray MCT Technic, 8 Kasım 2026 Pazar günü Esenler Erokspor ile karşılaşacak.

GALATASARAY - ESENLER EROKSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele saat 18.00'de başlayacak.

GALATASARAY BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 5 ekranlarından yayınlanacak.

GALATASARAY - ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ SALONDA?

Mücadele Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

GALATASARAY'IN LİGDEKİ SON MAÇININ SONUCU NE OLDU?

Galatasaray MCT Technic, Yukatel Denizli Basket'i deplasmanda 87-74 mağlup etti.

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