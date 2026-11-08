Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta heyecanı Anadolu Efes - Tofaş karşılaşmasıyla sürüyor. Ligde 5 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunan Anadolu Efes, sahasında Tofaş'ı ağırlayacak. Bursa temsilcisi ise deplasmanda kazanarak ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor.

Anadolu Efes-Tofaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta karşılaşmaları devam ediyor. Haftanın önemli maçlarından birinde Anadolu Efes, sahasında Tofaş ile karşılaşacak. Ligde geride kalan haftalarda aldığı sonuçlarla üst sıralarda yer alan lacivert-beyazlılar, taraftarı önünde galibiyet hedefliyor. Tofaş ise zorlu deplasmanda kazanarak ligdeki puan durumunu iyileştirmek istiyor. Basketbolseverler, karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala maçın yayın bilgilerini araştırıyor.

ANADOLU EFES - TOFAŞ MAÇI HANGİ GÜN?

Anadolu Efes - Tofaş karşılaşması 8 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak.

ANADOLU EFES - TOFAŞ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Mücadele saat 15.30'da başlayacak.

ANADOLU EFES - TOFAŞ MAÇI CANLI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN SPORTS 5'ten canlı yayınlanacak.

ANADOLU EFES - TOFAŞ MAÇI HANGİ SALONDA OYNANACAK?

Maça Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliği yapacak.

TOFAŞ'IN ANADOLU EFES MAÇI ÖNCESİNDEKİ LİG PERFORMANSI NASIL?

Tofaş, ligde oynadığı ilk 6 maçta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı.

Anadolu Efes-Tofaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...