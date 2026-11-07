Kristaps Porzingis'ten flaş karar!

NBA takımlarından Golden State Warriors forması giyen Kristaps Porzingis, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle basketboldan uzaklaşma kararı aldığını duyurdu.

NBA'de Golden State Warriors forması giyen Kristaps Porzingis, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle basketboldan uzaklaşma kararı aldığını açıkladı.

31 yaşındaki Letonyalı basketbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı resmi açıklamada, yeni sezon öncesinde takımına katılmayı büyük bir heyecanla beklediğini ancak vücudunun beklediği şekilde yanıt vermediğini ifade etti.

"SAĞLIĞIMI ÖNCELİĞE ALMAYA KARAR VERDİM"

Sağlık durumunun iyiye gittiğini ancak kendi beklentilerini karşılayacak seviyede olmadığını belirten Porzingis, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sezon bu grupla birlikte mücadele etmeyi gerçekten çok istiyordum ancak antrenman tempomu artırdıkça vücudum beklediğim şekilde yanıt vermedi.

İyiyim ancak nelerin gerektiğini biliyorum ve kendimden beklediğim seviyede performans gösterebilecek durumda değilim. Bu noktada sağlığımı öncelik haline getirmeye ve sevdiğim oyundan uzaklaşmaya karar verdim.

Bu süreçte Golden State Warriors'a en üst düzeyde saygı göstermek ve mantıklı bir çözüm bulmak için onlarla birlikte çalışmak istiyorum.

Her zaman yanımda olan aileme ve yakınlarıma minnettarım. Desteğiniz için hepinize teşekkür ederim."

EMEKLİLİK KARARI OLARAK AÇIKLAMADI

Porzingis'in açıklamasında basketbolu tamamen bıraktığına ilişkin kesin bir ifade yer almadı. Letonyalı oyuncu, sağlığını öncelik haline getirerek basketboldan uzaklaşacağını belirtirken Golden State Warriors ile geleceğine ilişkin bir çözüm bulmak için çalışacağını da duyurdu.