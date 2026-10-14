Hapoel Tel Aviv - Beşiktaş basketbol maçı bugün mü, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? EuroLeague'deki zorlu randevu canlı nereden izlenir? Maç öncesindeki önemli bilgiler haberin devamında...

Hapoel Tel Aviv - Beşiktaş karşılaşmasını canlı takip etmek için tıklayınız...

EuroLeague'de heyecan 5. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Beşiktaş, İsrail temsilcisi Hapoel IBI Tel Aviv ile Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da karşı karşıya gelecek. Organizasyona iki galibiyet ve iki mağlubiyetle başlayan siyah-beyazlılar, Baskonia deplasmanında elde ettiği 92-84'lük galibiyetin ardından çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Daha önce EuroCup'ta beş kez kozlarını paylaşan iki takım, bu kez ilk defa EuroLeague'de karşılaşacak. Peki, Hapoel Tel Aviv - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte mücadelenin canlı yayın bilgileri, takımların son durumu ve dikkat çeken istatistikler...

HAPOEL TEL AVIV - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 5. haftasında oynanacak Hapoel IBI Tel Aviv - Beşiktaş karşılaşması, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. EuroLeague'in resmî maç programına göre mücadele Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak.

HAPOEL TEL AVIV - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Hapoel Tel Aviv ile Beşiktaş arasında oynanacak EuroLeague karşılaşması, S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak.

İsrail temsilcisi Hapoel Tel Aviv'in ev sahibi olduğu karşılaşma, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Arena 8888 salonunda oynanacak.

BEŞİKTAŞ'IN SIRADAKİ EUROLEAGUE MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, Hapoel Tel Aviv karşılaşmasının ardından EuroLeague'de Almanya temsilcisi Bayern Münih'i ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, 16 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00'de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

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