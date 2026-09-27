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Bahçeşehir Koleji evinde Fenerbahçe Tarfin'i mağlup etti!

Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Fenerbahçe Tarfin'i 98-83 yendi.

Giriş Tarihi:
Bahçeşehir Koleji evinde Fenerbahçe Tarfin'i mağlup etti!

Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Fenerbahçe Tarfin'i 98-83 yendi.

Bahçeşehir Koleji: Reed 16, Flynn 17, Mike 5, Cavanaugh 10, Williams 16, Avramovic 5, Inglis 9, Furkan Haltalı 9, Ponitka 6, Kenan Sipahi 5

Fenerbahçe Tarfin: Sertaç Şanlı 5, Horton-Tucker 16, Forrest 10, Key 12, Shields 13, Baldwin 4, Melli 6, Melih Mahmutoğlu 8, Yiğit Yancı, Onuralp Bitim 5, Silva 4

1. Periyot: 28-16

Devre: 51-43

3. Periyot: 74-65

#Sertaç Şanlı #Kenan Sipahi #TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi #Bahçeşehir Koleji
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