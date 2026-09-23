EuroLeague'de İspanya, 14 şampiyonlukla zirvede

EuroLeague'de 2026-2027 sezonu öncesi şampiyonluk yarışında İspanya ekipleri 14 kupayla zirvede yer alıyor. Real Madrid'in 11 şampiyonlukla başı çektiği organizasyonda Türk takımları ise son 9 sezonda Fenerbahçe ve Anadolu Efes ile toplam 4 kez Avrupa'nın zirvesine çıktı.

EuroLeague'de 2026-2027 sezonunun perdesi 24 Eylül Perşembe günü açılırken, en fazla şampiyonluğu İspanya ekipleri elde etti.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda İspanya temsilcileri, 14 kez kupayı müzesine götürdü.

İspanya'nın kazandığı 14 kupanın 11'inde Real Madrid'in imzası bulunuyor. Organizasyonun en başarılı takımı eflatun-beyazlıların yanı sıra Barcelona 2, Joventut Badalona da bir kez mutlu sona ulaştı.

İspanya, EuroLeague'de son şampiyonluğunu 2022-2023 sezonunda Real Madrid ile elde etti.

TÜRK EKİPLERİ, SON 9 SEZONDA 4 ŞAMPİYONLUK KAZANDI

EuroLeague'de Türk takımları, son yıllarda elde ettiği başarılarla dikkati çekti.

Fenerbahçe'nin 2017'de Türkiye'ye organizasyondaki ilk şampiyonluğunu getirmesinin ardından Anadolu Efes, 2021 ve 2022'de üst üste iki kez Avrupa'nın zirvesine çıktı.

Sarı-lacivertli ekip, 2025'te Abu Dabi'de düzenlenen Dörtlü Final'de önce Panathinaikos'u, sonra da Monaco'yu mağlup ederek 8 yıl sonra yeniden kupanın sahibi oldu.

İTALYA TAKIMLARI, KUPAYI 13 KEZ KAZANDI

Avrupa Ligi'nde İtalya temsilcileri, 13 defa şampiyonluk sevinci yaşadı.

Varese kupayı 5 kez müzesine götürürken, Olimpia Milano 3, Virtus Bologna ile Cantu 2'şer, Virtus Roma ise birer kez mutlu sona ulaştı.

YUNANİSTAN TEMSİLCİLERİ, 11 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Avrupa Ligi'nde Yunanistan ekipleri, 11 şampiyonluk kazandı.

Organizasyonda Panathinaikos 7, son şampiyon Olympiakos ise 4 kez kupanın sahibi oldu.

RUSYA'NIN 8 ŞAMPİYONLUĞUNDA CSKA MOSKOVA İMZASI

EuroLeague'de Rusya ekiplerinin elde ettiği 8 şampiyonluğun tamamını CSKA Moskova kazandı.

Moskova temsilcisi, turnuvada son olarak 2018-2019 sezonunda kupanın sahibi oldu.