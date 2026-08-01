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Çayırova Belediyespor yeni salonunu tanıttı!

Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Çayırova Belediyespor, iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak 3.500 kişilik Çayırova Kapalı Spor Salonu'nu görücüye çıkardı.

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Çayırova Belediyespor yeni salonunu tanıttı!

Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Çayırova Belediyespor, iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak 3.500 kişilik Çayırova Kapalı Spor Salonu'nu görücüye çıkardı.

#Basketbol Süper Ligi
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