Çayırova Belediyespor yeni salonunu tanıttı!

Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Çayırova Belediyespor, iç saha maçlarına ev sahipliği yapacak 3.500 kişilik Çayırova Kapalı Spor Salonu'nu görücüye çıkardı.

Her takımın bir sahası vardır… Ama herkesin bir yuvası yoktur.🙏🏼



Hayallerimizi, mücadelemizi ve aidiyetimizi büyüteceğimiz yeni yuvamıza ilk adımı atıyoruz. ✨



Yeni Sezonda Yeni Evimizde…💪🏻🤩 pic.twitter.com/HeOoK8Dp6U