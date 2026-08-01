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Beşiktaş, ABD'li basketbolcu David DeJulius'u kadrosuna kattı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu David DeJulius'u kadrosuna kattı.

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Beşiktaş, ABD'li basketbolcu David DeJulius'u kadrosuna kattı

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Basketbol takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ABD'li oyun kurucu David DeJulius ile sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

David, son olarak forma giydiği İspanyol ekibi Murcia'da geçen sezon 17,7 sayı ortalaması yakaladı.

#Beşiktaş Basketbol
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