Beşiktaş, ABD'li basketbolcu David DeJulius'u kadrosuna kattı
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu David DeJulius'u kadrosuna kattı.
Giriş Tarihi:
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Basketbol takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ABD'li oyun kurucu David DeJulius ile sözleşme imzaladı." ifadeleri kullanıldı.
David, son olarak forma giydiği İspanyol ekibi Murcia'da geçen sezon 17,7 sayı ortalaması yakaladı.
Resmi Açıklama I David DeJulius— Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) August 1, 2026
Takımımız, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında ABD'li oyun kurucu David DeJulius ile sözleşme imzaladı.
Michigan'da başlayan NCAA kariyerini Cincinnati formasıyla tamamlayan DeJulius, profesyonel kariyerine 2023 yılında Yunanistan'da… pic.twitter.com/J4NSkconD9